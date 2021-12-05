Хави: «Бавария» была лучше «Барсы» в последнее время, но футбол всегда дает шанс все изменить»

Главный тренер «Барселоны» поделился ожиданиями от матча против «Баварии» в 6-м туре группового этапа чемпионов.

«Как и все, кто старается и идет до конца, я не понимаю слова «неудача». Мы надеемся, что мы постараемся победить, будем доминировать, создавать моменты. Поговорим, когда игра закончится.

Мы работаем над тем, чтобы не уступала ни одной команде в Европе. Нам предстоит много работы.

Нужно набраться терпения, потому что невозможно все изменить за один день. В последнее время была лучше «Барсы», но футбол всегда дает шанс все изменить», – сказал Хави.