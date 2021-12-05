«ПСЖ» победил «Брюгге» (4:1). Мбаппе и Месси забили по 2 мяча

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» одержал победу над «Брюгге» (4:1).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Килиан Мбаппе сделал дубль, забив на 2-й и 7-й минуте матча. На 38-й минуте француз отдал голевую передачу на Лионеля Месси. На 68-й минуте хавбек гостей Матс Ритс сократил разрыв в счете. На 76-й минуте Месси сделал дубль, реализовав пенальти.
По итогам группового этапа «ПСЖ» занял 2-е место в группе A, набрав 11 очков. Первым стал «Манчестер Сити», набравший 12 очков, третьим – «Лейпциг» с 7 баллами. «Брюгге», набравший 4 очка, занял 4-е место.
- Дата проведения
- 7 декабря, 20.45, «Парк де Пренс»
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ПСЖ –
Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Диалло, Мендеш (Керер, 50), Вейналдум, Гуйе (Паредес, 71), Верратти (Эбимбе, 84), Ди Мария (Эррера, 71), Месси, Мбаппе (Икарди, 83).
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Брюгге –
Миньоле, Мата, Хендри, Нсоки, Рикка, Ритс (Вормер, 69), Ванакен, Баланта (Мбамба, 69), Сандра (ван дер Бремпт, 57), де Кетеларе, Ланг.