«ПСЖ» победил «Брюгге» (4:1). Мбаппе и Месси забили по 2 мяча

Теги ПСЖ Брюгге Лига чемпионов УЕФА онлайны Футбол

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» одержал победу над «Брюгге» (4:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Килиан Мбаппе сделал дубль, забив на 2-й и 7-й минуте матча. На 38-й минуте француз отдал голевую передачу на Лионеля Месси. На 68-й минуте хавбек гостей Матс Ритс сократил разрыв в счете. На 76-й минуте Месси сделал дубль, реализовав пенальти.

По итогам группового этапа «ПСЖ» занял 2-е место в группе A, набрав 11 очков. Первым стал «Манчестер Сити», набравший 12 очков, третьим – «Лейпциг» с 7 баллами. «Брюгге», набравший 4 очка, занял 4-е место.

ПСЖ Франция – Брюгге Бельгия 4:1 (3:0, 1:1)
Дата проведения
7 декабря, 20.45, «Парк де Пренс»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – Мбаппе, 2:0 – Мбаппе, 3:0 – 38 Месси, 3:1 – 68 Ритс, 4:1 – 76, пенальти Месси.
ПСЖДоннарумма, Хакими, Маркиньос, Диалло, Мендеш (Керер, 50), Вейналдум, Гуйе (Паредес, 71), Верратти (Эбимбе, 84), Ди Мария (Эррера, 71), Месси, Мбаппе (Икарди, 83).
БрюггеМиньоле, Мата, Хендри, Нсоки, Рикка, Ритс (Вормер, 69), Ванакен, Баланта (Мбамба, 69), Сандра (ван дер Бремпт, 57), де Кетеларе, Ланг.
Предупреждения:
Керер (55), Ланг (61), Мбаппе (70).

Таблицы ЛЧ

Статистика ЛЧ

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные