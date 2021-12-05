«ПСЖ» победил «Брюгге» (4:1). Мбаппе и Месси забили по 2 мяча

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов одержал победу над (4:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Килиан Мбаппе сделал дубль, забив на 2-й и 7-й минуте матча. На 38-й минуте француз отдал голевую передачу на Лионеля Месси. На 68-й минуте хавбек гостей Матс Ритс сократил разрыв в счете. На 76-й минуте Месси сделал дубль, реализовав пенальти.

По итогам группового этапа «ПСЖ» занял 2-е место в группе A, набрав 11 очков. Первым стал «Манчестер Сити», набравший 12 очков, третьим – «Лейпциг» с 7 баллами. «Брюгге», набравший 4 очка, занял 4-е место.

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