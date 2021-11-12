Златан о Чалханоглу: «Он воспользовался трагедией Эриксена. До этого у него не было предложений ни от «Интера», ни от других клубов»

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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался об уходе полузащитника Хакана Чалханоглу, который летом бесплатно перешел в «Интер».

«Мы должны поблагодарить его за то, что он дал команде, и пожелать ему всего наилучшего в будущем.

Это прозвучит неприятно, но Чалханоглу воспользовался трагедией. По ходу матча Евро-2020 между Данией и Финляндией сердечный приступ перенес Кристиан Эриксен.

Поэтому «Интеру» был необходим игрок на эту позицию, дверь для Хакана открылась. До этого у него не было предложений ни от «Интера», ни от других клубов», – рассказал Златан в новой автобиографии Adrenalina: My untold story.

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