Златан о Чалханоглу: «Он воспользовался трагедией Эриксена. До этого у него не было предложений ни от «Интера», ни от других клубов»

Нападающий Златан Ибрагимович высказался об уходе полузащитника , который летом бесплатно перешел в «Интер».

«Мы должны поблагодарить его за то, что он дал команде, и пожелать ему всего наилучшего в будущем.

Это прозвучит неприятно, но Чалханоглу воспользовался трагедией. По ходу матча между Данией и Финляндией сердечный приступ перенес .

Поэтому был необходим игрок на эту позицию, дверь для Хакана открылась. До этого у него не было предложений ни от «Интера», ни от других клубов», – рассказал Златан в новой автобиографии Adrenalina: My untold story.