Златан о Чалханоглу: «Он воспользовался трагедией Эриксена. До этого у него не было предложений ни от «Интера», ни от других клубов»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался об уходе полузащитника Хакана Чалханоглу, который летом бесплатно перешел в «Интер».
«Мы должны поблагодарить его за то, что он дал команде, и пожелать ему всего наилучшего в будущем.
Это прозвучит неприятно, но Чалханоглу воспользовался трагедией. По ходу матча Евро-2020 между Данией и Финляндией сердечный приступ перенес Кристиан Эриксен.
Поэтому «Интеру» был необходим игрок на эту позицию, дверь для Хакана открылась. До этого у него не было предложений ни от «Интера», ни от других клубов», – рассказал Златан в новой автобиографии Adrenalina: My untold story.