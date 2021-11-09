Лунев дебютирует за «Байер» в матче Лиги Европы с «Ференцварошем»

Вратарь Андрей Лунев дебютирует за «Байер» в матче 6-го тура группового раунда против .

Об этом сообщил главный тренер команды из Леверкузена Джерардо Сеоане.

«Мы решили, что Андрей сыграет в этом матче. Он всегда здорово тренировался и заслужил этот шанс.

Нельзя забывать, что у , учитывая игры сборных, так и не было отдыха. Все остальные могли отдохнуть два-три дня во время международных пауз, но игроки сборных регулярно были в разъездах», – сообщил Сеоане.

Лунев присоединился к минувшим летом на правах свободного агента, покинув . Пока он выходил на поле только в товарищеских играх.

«Байер» сыграет с «Ференцварошем» в четверг, 9 декабря. Немецкий клуб досрочно обеспечил себе выход в плей-офф из своей группы.