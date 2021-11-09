Агент Лунева: «Андрей ушел в «Байер» на меньшие деньги, чем в «Зените». Откуда зависть и негатив?»

Агент вратаря «Байера» Андрея Лунева Антон Смирнов рассказал о решении игрока летом покинуть «Зенит» и перейти в немецкую команду.

«Меня что забавляет и удивляет: почему такая ненависть от наших болельщиков, которые должны поддерживать игроков, выступающих в зарубежных клубах? «Да зачем он туда поехал», «был бы сейчас в «Зените», «агент наварился», «игрок получает свой миллион и не хочет уходить». И это вместо того, чтобы поддержать игрока, который вышел из зоны комфорта и пошел на меньшие деньги, чем в «Зените».

Даже последнее предложение от «Зенита» было больше, чем в . Это не значит, что в «Байере» оно неимоверно меньше. Нет, предложение достойное, Андрей получает нормальные деньги. Откуда такая зависть, ненависть и негатив?

Если бы мы с Андреем хотели заработать, то мы бы приняли другое предложение – от , , других команд. Они были выше по финансовым условиям. Я не лукавлю, зачем мне обманывать? Здесь все определял уровень чемпионата и уровень команды. Деньги не были ключевым фактором. Можно было остаться в . Любое из данных предложений было бы выше», – сказал Смирнов.