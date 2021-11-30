«Перед «Зенитом» мы решили немного расслабиться». Степашин о победе «Динамо» над «Уфой»

Член совета директоров «Динамо» прокомментировал победу над «Уфой» в матче 17-го тура (2:0).

«Когда играем с преимуществом в два человека, то, конечно, хотелось бы забить больше, чтобы не переживать. Думаю, перед «Зенитом» мы решили немного расслабиться. Надеюсь, в следующее воскресенье (в игре против «Зенита» – Прим. Sports.ru) будет настоящая игра «Динамо».

Да, я говорил, что «Динамо» рано думать о чемпионстве. Допускаю ли, что на зимний перерыв команда уйдет на первом месте? Все зависит от игры с «Зенитом». Они тоже сильная команда, которая после осечки с будет биться до последнего.

Что касается команды, убежден, «Динамо» будет в . Это сто процентов», – отметил Степашин.

У «Динамо» всего 2 очка до «Зенита» – можно отыграть уже в следующем туре очно. Это чемпионская гонка?