«МЮ» победил в 1-м матче при Рангнике – «Кристал Пэлас» (1:0). Фред забил на 77-й

В 15-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» (1:0).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 77-й минуте счет открыл Фред, этот мяч стал победным.
Таким образом, «Юнайтед» выиграл в 1-м матче под руководством Ральфа Рангника, который сменил Майкла Кэррика.
- Дата проведения
- 5 декабря, 17.00, «Олд Траффорд»
- Гол:
- 1:0 – 77 Фред.
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Диогу Далот, Магуайр, Линделеф, Теллес, Фред, Бруну Фернандеш (ван де Бек, 86), Мактомини, Санчо (Гринвуд, 62), Роналду, Рэшфорд (Эланга, 76).
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Кристал Пэлас –
Гуаита, Клайн, Томкинс, Гехи, Митчелл, Шлупп, Куяте (Эзе, 84), Галлахер, Айю (Олисе, 84), Заа, Бентеке (Эдуар, 67).