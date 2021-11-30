«МЮ» победил в 1-м матче при Рангнике – «Кристал Пэлас» (1:0). Фред забил на 77-й

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кристал Пэлас Ральф Рангник Фред Футбол

В 15-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» (1:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 77-й минуте счет открыл Фред, этот мяч стал победным.

Таким образом, «Юнайтед» выиграл в 1-м матче под руководством Ральфа Рангника, который сменил Майкла Кэррика.

Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
5 декабря, 17.00, «Олд Траффорд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 77 Фред.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Диогу Далот, Магуайр, Линделеф, Теллес, Фред, Бруну Фернандеш (ван де Бек, 86), Мактомини, Санчо (Гринвуд, 62), Роналду, Рэшфорд (Эланга, 76).
Кристал ПэласГуаита, Клайн, Томкинс, Гехи, Митчелл, Шлупп, Куяте (Эзе, 84), Галлахер, Айю (Олисе, 84), Заа, Бентеке (Эдуар, 67).
Предупреждения:
Клайн (31), Гехи (67), Мактомини (81), Линделеф (90).

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