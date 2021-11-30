«МЮ» победил в 1-м матче при Рангнике – «Кристал Пэлас» (1:0). Фред забил на 77-й

В 15-м туре АПЛ обыграл (1:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 77-й минуте счет открыл Фред, этот мяч стал победным.

Таким образом, «Юнайтед» выиграл в 1-м матче под руководством Ральфа Рангника, который сменил Майкла Кэррика.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ