Депутат Терюшков об уходе фанатов: «Не понимаю эту акцию. Не надо было зажигать файеры»

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту, член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на акцию болельщиков клубов , которые уходят со стадионов в знак поддержки фанатов ЦСКА, которые были задержаны после игры с в прошлом туре.

«Я не понимаю этой акции. То, что произошло на матче ЦСКА – «Зенит»: не надо было зажигать файеры. Действия полиции должны получить свою оценку от руководства.

Надо разобраться в причинах произошедшего. Зачем было устраивать пиротехническое шоу, когда все понимают, что они запрещены?

Такие меры не прибавляют внимания к нашему футболу», – сказал Терюшков.

Галерея пустых трибун – болельщики ЦСКА, «Зенита», «Спартака», «Локо» и «Крыльев» сдержали слово. Березуцкий открыто поддержал фанатов