Месси получил 4 балла из 10 от L’Équipe за матч с «Лансом»

Французское издание L’Équipe поставило оценки игрокам за матч «Ланс» – (1:1) в Лиге 1.

Самую высокую оценку в составе «ПСЖ» получил центральный защитник Преснель Кимпембе – 7 баллов из 10. Капитан парижан Маркиньос получил 6 баллов, крайние защитники Хуан Бернат и Ашраф Хакими – по 5 баллов.

Сразу три полевых футболиста «ПСЖ» получили от L’Équipe по 4 балла. Это Лионель Месси, отыгравший все 90 минут в матче, и Данилу Перейра, покинувшие поле на 70-й минуте. Также 4 балла у вратаря .

6 баллов получил полузащитник Марко Верратти, по 5 баллов – нападающий и хавбек .

Тренер Маурисио Почеттино получил от издания за этот матч 6 баллов.

Фото: L’Équipe