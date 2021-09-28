Оценка Месси за матч с «Ман Сити» – 6 из 10. У Неймара 5 баллов, у Мбаппе – 7 (L’Équipe)

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Неймар Андер Эррера Идрисса Гуйе Маркиньос Марко Верратти Преснель Кимпембе Килиан Мбаппе Джанлуиджи Доннарумма Ашраф Хакими Нуну Мендеш Футбол

Французское издание L’Équipe оценило игроков «ПСЖ» после матча группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (2:0).

Самые высокие оценки в составе парижан получили вратарь Джанлуиджи Доннарумма, защитник Маркиньос, а также хавбеки Марко Верратти и Идрисса Гуйе (у всех – по 8 баллов из 10).

Нападающий Лионель Месси, забивший в этой игре первый гол за «ПСЖ», получил 6 баллов от L’Équipe. У Неймара – 5 баллов, у Килиана Мбаппе – 7.

Защитники Ашраф Хакими и Нуну Мендеш, а также хавбек Андер Эррера получили по 6 баллов, а игру Преснеля Кимпембе оценили в 5 баллов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные