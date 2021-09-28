Оценка Месси за матч с «Ман Сити» – 6 из 10. У Неймара 5 баллов, у Мбаппе – 7 (L’Équipe)

Французское издание L’Équipe оценило игроков «ПСЖ» после матча группового этапа чемпионов с (2:0).

Самые высокие оценки в составе парижан получили вратарь , защитник Маркиньос, а также хавбеки Марко Верратти и Идрисса Гуйе (у всех – по 8 баллов из 10).

Нападающий Лионель Месси, забивший в этой игре первый гол за , получил 6 баллов от L’Équipe. У Неймара – 5 баллов, у – 7.

Защитники Ашраф Хакими и Нуну Мендеш, а также хавбек Андер Эррера получили по 6 баллов, а игру Преснеля Кимпембе оценили в 5 баллов.