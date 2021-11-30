Холанд догнал Роналду по голам в 2021 году – по 45. У Левандовского 66 мячей, у Месси – 41

Нападающий дортмундской Эрлинг Холанд забил во вчерашнем матче 14-го тура Бундеслиги против «Баварии» (2:3).

Благодаря этому мячу он довел число забитых голов в 2021 году до 45. По этому показателю норвежец догнал форварда . Также 45 мячей забил нападающий «ПСЖ» .

У форварда «Реала» Карима Бензема – 44 мяча, у нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна и форварда «ПСЖ» – по 41.

Безоговорочным лидером по числу забитых в 2021 году голов является нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. Во вчерашнем матче с «Боруссией» он отметился дублем и довел число голов в календарном году до 66.