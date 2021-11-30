Захарян о доминировании «Зенита» над московскими клубами: «Это не так, «Зенит» можно побеждать. «Динамо» хочет стать первым»

Полузащитник «Динамо» высказался о борьбе за титул с «Зенитом».

– начинает второй круг главным преследователем «Зенита». Как тебе вообще команда в первой части сезона?

– Впервые за долгое время так высоко забрались и набрали столько очков. Хороший показатель для первого круга. Правда, если быть честным, и потеряли немало. Особенно в тех матчах, где по идее должны были забирать очки. Например, дома с «Нижним».

– Можно было предположить, что «Динамо» будет в пятерке по итогу первого круга. Но борьба за чемпионство…

– В прошлом сезоне мы привыкали друг к другу, к тренеру, к атмосфере. Плюс в летнее трансферное окно мы хорошо усилились – взяли Бальбуэна, Лаксальта, Макарова. Они нам сильно помогают. Хорошая команда сейчас. Второе место, думаю, по делу.

– «Динамо» готово к золоту?

– Мы стремимся к этому, показываем хороший футбол. Главное не терять очки в моменты, когда ведем по ходу игры. Над этими моментами надо работать.

У нас каждый сезон максимальные цели. Хотим стать первыми и играть в Лиге чемпионов.

– А почему проигрывали в матчах, в которых должны были забирать очки – с «Ахматом», «Нижним» и «Крыльями»?

– Потеря концентрации. Не до конца где-то играли эпизоды, не добегали. Это вылилось в такой результат.

– Как в команде реагируют на такие поражения?

– Конечно, обидно, тут другого быть не может. День позлимся и идем работать дальше. Атмосфера сейчас очень классная в команде, мы кайфуем.

– «Зенит» обыграл три из четырех московских команд в первом круге. Питер сейчас доминирует над Москвой?

– Это не так, точно. Да, «Зенит» команда с мастерами, у них на каждой позиции топ-игрок. Но их можно побеждать. Даже в нашем матче был отрезок, когда мы их давили. Просто не получилось реализовать свои моменты. Они нас за это и наказали. В этом и проявляется сила «Зенита».

– Кержаков недавно назвал «Динамо» единственным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство.

– Только первый круг закончился, и мы, и «Зенит» можем потерять очки. «Локомотив» с «Сочи» я бы тоже не сбрасывал со счетов – тоже могут навязать конкуренцию Питеру, – сказал Захарян.

«Зенит» не проигрывает московским клубам 12 матчей подряд. Серия длится с августа 2020-го