Азмун об РПЛ: «Никого нельзя обыграть одной левой. Любой может отобрать очки у лидеров»

Форвард «Зенита» Сердар Азмун высказался в преддверии сегодняшнего матча РПЛ с «Ростовом».
— В пяти матчах за «Зенит» вы забили «Ростову» четыре раза. Особое настроение перед матчами с бывшей командой, или это стечение обстоятельств?
— То, что я выступал за «Ростов», никакого значения не имеет. Против любой команды я настраиваю себя на победу. В Ростове-на-Дону у меня были хорошие времена, никаких обид нет. Поэтому нет причины настраиваться как-то особо.
— Почему в этом сезоне «Зенит» уверенно побеждает прямых конкурентов, но довольно часто теряет очки в матчах с командами из нижней части таблицы?
— В чемпионате России нет соперников, которых можно обыграть одной левой. Любая команда может отобрать очки у кого-то из лидеров.
Все три года, что я играю в «Зените», я вижу, что футболисты всегда стараются максимально проявить себя на поле. Ни разу не видел, чтобы кто-то из зенитовцев относился к сопернику свысока или без должного уважения. Но бывают матчи, в которых что-то не получается, – сказал Азмун.