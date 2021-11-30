Азмун об РПЛ: «Никого нельзя обыграть одной левой. Любой может отобрать очки у лидеров»

Форвард «Зенита» высказался в преддверии сегодняшнего матча с .

— В пяти матчах за вы забили «Ростову» четыре раза. Особое настроение перед матчами с бывшей командой, или это стечение обстоятельств?

— То, что я выступал за «Ростов», никакого значения не имеет. Против любой команды я настраиваю себя на победу. В Ростове-на-Дону у меня были хорошие времена, никаких обид нет. Поэтому нет причины настраиваться как-то особо.

— Почему в этом сезоне «Зенит» уверенно побеждает прямых конкурентов, но довольно часто теряет очки в матчах с командами из нижней части таблицы?

— В чемпионате России нет соперников, которых можно обыграть одной левой. Любая команда может отобрать очки у кого-то из лидеров.

Все три года, что я играю в «Зените», я вижу, что футболисты всегда стараются максимально проявить себя на поле. Ни разу не видел, чтобы кто-то из зенитовцев относился к сопернику свысока или без должного уважения. Но бывают матчи, в которых что-то не получается, – сказал Азмун.