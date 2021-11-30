Левандовски хочет в «Реал» и сказал агенту отдать приоритет предложениям из мадридского клуба (As)

Форвард Роберт Левандовски намерен покинуть «Баварию» летом, сообщает As.
Поляка привлекают популярность мадридского клуба и его амбиции, в связи с чем он уже давно мечтает там играть. Недавно футболист проинструктировал своего агента Пини Захави отдать максимальный приоритет возможному трансферу в «Реал».
Менеджеры клуба из столицы Испании высокого мнения о Левандовском, особенно о том, как он работает над своим телом. Однако в сферу их интересов входит также более молодой бомбардир – Эрлинг Холанд из «Боруссии» Дортмунд. И «Реал» намерен побороться за 21-летнего норвежца, главными претендентами на которого называются «ПСЖ» и «Манчестер Сити».
В текущем сезоне 33-летний Левандовски забил 14 голов в 13 играх в Бундеслиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.