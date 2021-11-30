Жерар Пике: «Месси доказал, что он лучший в истории, выиграв «Золотой мяч»

Защитник «Барселоны» высказался об уходе форварда в и вручении ему «Золотого мяча».

«День его ухода был очень тяжелым. Мы 16 лет делили раздевалку, он мне почти как брат. Это тяжело. В этом году дела у «Барсы» пошли не очень хорошо, потому что ушел лучший в истории.

Выиграв , Месси доказал, что он лучший в истории», – сказал Пике в эфире шоу El Hormiguero.

«Больше не понимаю этот мир – никто не заслужил больше Левандовского». Звезды тоже удивлены победе Месси