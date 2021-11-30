Жерар Пике: «Месси доказал, что он лучший в истории, выиграв «Золотой мяч»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси Жерар Пике лига 1 Франция Ла Лига Золотой мяч Футбол

Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался об уходе форварда Лионеля Месси в «ПСЖ» и вручении ему «Золотого мяча».

«День его ухода был очень тяжелым. Мы 16 лет делили раздевалку, он мне почти как брат. Это тяжело. В этом году дела у «Барсы» пошли не очень хорошо, потому что ушел лучший в истории.

Выиграв «Золотой мяч», Месси доказал, что он лучший в истории», – сказал Пике в эфире шоу El Hormiguero.

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