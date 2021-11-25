Санчо после потери Жоржиньо в центре поля забил «Челси». Это его первый гол за «МЮ» в АПЛ

обыгрывает (1:0, второй тайм) в 13-м туре .

На 50-й минуте хавбек «синих» Жоржиньо, оставшийся последним защитником при розыгрыше лондонцами штрафного, в центре поля не сумел как следует обработать мяч после выноса полузащитника манкунианцев Бруну Фернандеша. Вингер «МЮ» совершил перехват и поразил ворота .

Для Санчо это первый гол в АПЛ в 10 матчах за «МЮ». Подробно со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.

«Челси» – «Манчестер Юнайтед». 0:1 – Санчо забил. Онлайн-трансляция