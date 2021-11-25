Санчо после потери Жоржиньо в центре поля забил «Челси». Это его первый гол за «МЮ» в АПЛ

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Жоржиньо Фрелло Эдуар Менди Джейдон Санчо Футбол

«Манчестер Юнайтед» обыгрывает «Челси» (1:0, второй тайм) в 13-м туре АПЛ.

На 50-й минуте хавбек «синих» Жоржиньо, оставшийся последним защитником при розыгрыше лондонцами штрафного, в центре поля не сумел как следует обработать мяч после выноса полузащитника манкунианцев Бруну Фернандеша. Вингер «МЮ» Джейдон Санчо совершил перехват и поразил ворота Эдуара Менди.

Для Санчо это первый гол в АПЛ в 10 матчах за «МЮ». Подробно со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.

«Челси» – «Манчестер Юнайтед». 0:1 – Санчо забил. Онлайн-трансляция

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