Виллу Видаля ограбили. Вынесли золото и драгоценности, но Ferrari не смогли угнать

Виллу полузащитника неподалеку от Милана ограбили.

Случилось это 7 ноября во время дерби «Интер» – «Милан» (1:1), однако известно об инциденте стало только сейчас.

Воры вынесли золото, драгоценности и угнали внедорожник Mercedes Brabus Amg G700 за 400 тысяч евро.

Помимо этой машины, во дворе у Видала стояли Ferrari 448 Spider, Volvo XC90, светло-зеленая Panda 4x4 и старая Panda.

Воры изначально пытались угнать Ferrari, но им это не удалось, поэтому они остановили выбор на внедорожнике Mercedes.