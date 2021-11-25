Экс-судья Итурральде об игре Пике рукой: «Очевидный пенальти. Если арбитр считает это естественным, то не подходит для работы на ВАР»

Бывший судья оценил эпизод с участием в начале матча – (0:0, перерыв).

На 6-й минуте игры мяч попал в руку защитнику «Барсы», находившемуся в своей штрафной. Судьи матча во главе с Сесаром Сото Градо не усмотрели нарушения в этом моменте. Хосе Мунуэра Монтеро, отвечающий за ВАР, также не пригласил коллегу изучить эпизод.

«Это очевидный пенальти, Пике опускал руку. Он бросился под мяч, мяч попал ему в правую руку, не в левую, на которую он опирался.

Если ВАР не вмешивается, то считает, что это естественное движение рукой. Но если ты отвечаешь за ВАР и считаешь, что это естественно, то ты не подходишь для работы ВАР», – заявил экс-арбитр.

Фото: скриншот трансляции Movistar

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.