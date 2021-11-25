Экс-судья Итурральде об игре Пике рукой: «Очевидный пенальти. Если арбитр считает это естественным, то не подходит для работы на ВАР»

Теги Барселона Вильярреал Жерар Пике Ла Лига судьи Эдуардо Итурральде Гонсалес Хосе Мунуэра Монтеро Сесар Сото Градо видеоповторы Футбол

Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес оценил эпизод с участием Жерара Пике в начале матча Ла Лиги «Вильярреал»«Барселона» (0:0, перерыв).

На 6-й минуте игры мяч попал в руку защитнику «Барсы», находившемуся в своей штрафной. Судьи матча во главе с Сесаром Сото Градо не усмотрели нарушения в этом моменте. Хосе Мунуэра Монтеро, отвечающий за ВАР, также не пригласил коллегу изучить эпизод.

«Это очевидный пенальти, Пике опускал руку. Он бросился под мяч, мяч попал ему в правую руку, не в левую, на которую он опирался.

Если ВАР не вмешивается, то считает, что это естественное движение рукой. Но если ты отвечаешь за ВАР и считаешь, что это естественно, то ты не подходишь для работы ВАР», – заявил экс-арбитр.

Фото: скриншот трансляции Movistar

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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