Задержан экс-директор «Тамбова» Худяков. Руководство клуба подозревается в хищении субсидий

Бывший спортивный директор был задержан правоохранительными органами.

45-летний менеджер был доставлен в органы следствия.

Руководители и должностные лица «Тамбова» подозреваются в хищении субсидий, которые выделялись со стороны Тамбовской области в течение нескольких лет, сообщает .

По данным следствия, город выделял на «Тамбов» около 1 миллиарда рублей в год, которые присваивались руководителями клуба через различные противоправные схемы.

Ранее по делу о мошенничестве была арестована бывший директор «Тамбова» Ольга Коновалова.

В октябре «Тамбов» признали банкротом, признаков преднамеренного банкротства не нашли.