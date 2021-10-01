Задержан экс-директор «Тамбова» Худяков. Руководство клуба подозревается в хищении субсидий

Теги премьер-лига Россия происшествия Тамбов Спорт-Экспресс Павел Худяков деньги Футбол

Бывший спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков был задержан правоохранительными органами.

45-летний менеджер был доставлен в органы следствия.

Руководители и должностные лица «Тамбова» подозреваются в хищении субсидий, которые выделялись со стороны Тамбовской области в течение нескольких лет, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным следствия, город выделял на «Тамбов» около 1 миллиарда рублей в год, которые присваивались руководителями клуба через различные противоправные схемы.

Ранее по делу о мошенничестве была арестована бывший директор «Тамбова» Ольга Коновалова.

В октябре «Тамбов» признали банкротом, признаков преднамеренного банкротства не нашли.

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