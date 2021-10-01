Задержан экс-директор «Тамбова» Худяков. Руководство клуба подозревается в хищении субсидий

Бывший спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков был задержан правоохранительными органами.
45-летний менеджер был доставлен в органы следствия.
Руководители и должностные лица «Тамбова» подозреваются в хищении субсидий, которые выделялись со стороны Тамбовской области в течение нескольких лет, сообщает «Спорт-Экспресс».
По данным следствия, город выделял на «Тамбов» около 1 миллиарда рублей в год, которые присваивались руководителями клуба через различные противоправные схемы.
Ранее по делу о мошенничестве была арестована бывший директор «Тамбова» Ольга Коновалова.
В октябре «Тамбов» признали банкротом, признаков преднамеренного банкротства не нашли.
видео задержания Павла Худякова. pic.twitter.com/DgkcKZISVX— Крис Порзингис (@porzynews) November 24, 2021