Быстров об 1:1 с «Мальме»: «Вряд ли у «Зенита» станет больше болельщиков после такой игры. Такие пенальти нельзя ставить»

Теги Зенит Владимир Быстров Мальме Лига чемпионов УЕФА судьи Матч ТВ Футбол

Экс-хавбек «Зенита» Владимир Быстров оценил игру сине-бело-голубых в матче Лиги чемпионов с «Мальме» (1:1).

«Зенит» должен был по-другому играть с такой командой. Она вообще не в порядке. Это слабый «Мальме». Где завоевывать преданность болельщиков, как не в Лиге чемпионов? После такой игры, вряд ли у «Зенита» станет больше болельщиков.

К сожалению, судья повлиял на исход матча. Сомнительный пенальти, нельзя такие ставить в концовке матча», — сказал Быстров.

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