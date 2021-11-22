Роналду попал в стенку со штрафного в игре с «Вильярреалом». Он не забивает в ЛЧ со штрафных больше 5 лет

играет с в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов (0:0, перерыв).

Нападающий английской команды на 35-й минуте пробил со штрафного в стенку.

Португалец не может забить в ЛЧ со штрафного с сентября 2016 года. 34 его последних удара оказались неудачными.

До перехода в «МЮ» Роналду в составе «Юве» исполнил 71 штрафной удар и забил один гол. В 48 случаях мяч угодил в стенку.

В он бил штрафной лишь раз – в игре с 25 сентября он также попал в стенку. В ЛЧ он дважды неудачно пробивал в игре с «Аталантой».

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «МЮ».