Роналду попал в стенку со штрафного в игре с «Вильярреалом». Он не забивает в ЛЧ со штрафных больше 5 лет

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Вильярреал Лига чемпионов УЕФА Sports.ru Футбол

«Манчестер Юнайтед» играет с «Вильярреалом» в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов (0:0, перерыв).

Нападающий английской команды Криштиану Роналду на 35-й минуте пробил со штрафного в стенку.

Португалец не может забить в ЛЧ со штрафного с сентября 2016 года. 34 его последних удара оказались неудачными.

До перехода в «МЮ» Роналду в составе «Юве» исполнил 71 штрафной удар и забил один гол. В 48 случаях мяч угодил в стенку.

В АПЛ он бил штрафной лишь раз – в игре с «Астон Виллой» 25 сентября он также попал в стенку. В ЛЧ он дважды неудачно пробивал в игре с «Аталантой».

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «МЮ».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные