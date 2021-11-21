Руй Витория: «Работаю со страстью и любовью к «Спартаку». Я достаточно титулованный тренер. Посмотрим, что будет завтра»

Главный тренер «Спартака» поделился мыслями перед игрой группового этапа против .

«В первую очередь думаю о том, что нужно готовить клуб к сильной команде. Но если будет предложение об общении с Тедеско – я не против.

Мы были первой командой, которая обыграла «Наполи». Восхищаюсь ими, они играют всегда очень сильным составом. Что касается тех, кто выйдет – они тоже способны доставить неудобства. Повторюсь, это команда высочайшего уровня. Если мы сможем достичь максимальной концентрации, будет очень хорошо.

Я работаю со страстью и любовью к «Спартаку». Бывают позитивные моменты, и нет. Самое важное – следующая игра. Моя функция и миссия – готовить команду к каждой следующей игре. Будущее – это завтра, и повлиять мы можем только на игру. Я тренер уже очень долго, и я достаточно титулованный тренер. Что будет завтра – посмотрим.

На самом деле в Неаполе у нас тоже была сложная ситуация. У них играли все 11 игроков, которые являются футболистами высочайшего уровня. Но также стоит понимать, что у «Наполи» не только 11 футболистов, а вся команда сильна. Нам нужно приложить усилия, чтобы подготовиться к этому важному матчу», – сказал Витория.

сыграет с «Наполи» завтра, 24 ноября. Матч начнется в 18:30 по московскому времени.

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