Тренер «Мальме»: «Дзюба – звезда, но у «Зенита» есть и другие сильные игроки. Верим в 3-е место в группе»

Главный тренер высказался о предстоящем матче с «Зенитом» в .

«У всех команд есть сильные и слабые стороны. Мы изучили и постараемся использовать наработки.

Дзюба – звезда, совсем недавно он забил три гола, но у петербуржцев есть и другие сильные футболисты. Посмотрим, что будет завтра.

Важно, чтобы команда отдала все силы. Нам важно не только набрать очки, но и подойти в хорошей форме к матчу против в чемпионате Швеции.

Если получится повторить игру против «Челси», это будет фантастикой. Если получится занять третье место в этой группе, это будет исторический результат. Мы боремся и верим», – заявил датчанин.

«Мальме» примет «Зенит» 23 ноября, начало – в 23:00 по московскому времени. Российский клуб набрал 3 очка, шведский – 0.