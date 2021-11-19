Роналду считает, что некоторые игроки «МЮ» прикладывают недостаточно усилий

Стали известны некоторые детали, характеризующие обстановку в «Манчестер Юнайтед».
Как информирует The Telegraph, форварды Криштиану Роналду и Эдинсон Кавани стали для многих футболистов примером, причем некоторые игроки считают, что от наблюдения и взаимодействия с этими нападающими получили больше пользы, чем от тренировок под руководством Оле-Гуннара Сульшера и его штаба.
При этом сам Роналду думает, что отдельные игроки пытаются добиться успеха, не прикладывая необходимых усилий, и его беспокоит то, насколько упали клубные стандарты, как это уже сообщалось ранее.
Сегодня было объявлено об увольнении Сульшера с поста главного тренера. В ближайшее время руководить «МЮ» во время матчей будет тренер Майкл Кэррик.
Сульшер был четвертым тренером «МЮ» после Фергюсона. Как он работал в сравнении с Мойесом, Ван Галом и Моуринью?