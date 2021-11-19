Роналду считает, что некоторые игроки «МЮ» прикладывают недостаточно усилий

Теги Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани Криштиану Роналду Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия Футбол

Стали известны некоторые детали, характеризующие обстановку в «Манчестер Юнайтед».

Как информирует The Telegraph, форварды Криштиану Роналду и Эдинсон Кавани стали для многих футболистов примером, причем некоторые игроки считают, что от наблюдения и взаимодействия с этими нападающими получили больше пользы, чем от тренировок под руководством Оле-Гуннара Сульшера и его штаба.

При этом сам Роналду думает, что отдельные игроки пытаются добиться успеха, не прикладывая необходимых усилий, и его беспокоит то, насколько упали клубные стандарты, как это уже сообщалось ранее.

Сегодня было объявлено об увольнении Сульшера с поста главного тренера. В ближайшее время руководить «МЮ» во время матчей будет тренер Майкл Кэррик.

Сульшер был четвертым тренером «МЮ» после Фергюсона. Как он работал в сравнении с Мойесом, Ван Галом и Моуринью?

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