Роналду считает, что некоторые игроки «МЮ» прикладывают недостаточно усилий

Стали известны некоторые детали, характеризующие обстановку в .

Как информирует The Telegraph, форварды и стали для многих футболистов примером, причем некоторые игроки считают, что от наблюдения и взаимодействия с этими нападающими получили больше пользы, чем от тренировок под руководством и его штаба.

При этом сам Роналду думает, что отдельные игроки пытаются добиться успеха, не прикладывая необходимых усилий, и его беспокоит то, насколько упали клубные стандарты, как это уже сообщалось ранее.

Сегодня было объявлено об увольнении Сульшера с поста главного тренера. В ближайшее время руководить «МЮ» во время матчей будет тренер Майкл Кэррик.

Сульшер был четвертым тренером «МЮ» после Фергюсона. Как он работал в сравнении с Мойесом, Ван Галом и Моуринью?