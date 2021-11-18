Кержаков об 1:5 с «Зенитом»: «Лучше проиграть так, чем отбиваться, как с «Локомотивом». Главное – играть в футбол»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков высказался после поражения от «Зенита» (1:5) в матче чемпионата России, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
– Обычно против «Зенита» новички играют в низком блоке, но вы играли смело. Почему?
– Самое главное для меня, так показалось и для ребят – играть в футбол. Нужно наслаждаться моментом, играя в РПЛ.
Можно сесть в низкий блок, насытить оборону и надеяться на шальную контратаку. В принципе, мы использовали разные схемы.
Показалось, что при психологической готовности ребят у нас бы неплохо получалось выходить через передачи в атаку.
Были ошибки, было волнение. До удаления смотрелись неплохо. После него «Зенит» немного расслабился.
Лучше проиграть так, чем обороняться и отбиваться, как было с «Локомотивом» – и пропустить на последней минуте.
Лучше проиграть так, разобрать ошибки, сделать выводы. Те, кто очень правильно могут разобрать свои ошибки, сделают это и не допустят в будущем. К сожалению, ошибки влияют на результат, – сказал Кержаков.
«Нижний Новгород» проиграл 5 матчей подряд в РПЛ с общим счетом 4:16