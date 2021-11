Криштиану Роналду: «Пришло время засучить рукава! Давайте достигнем того, на что нацелились в этом сезоне!»

Нападающий поделился мыслями перед игрой 12-го тура с .

«Пришло время засучить рукава и просто выполнить работу! Давайте достигнем того, на что нацелились в этом сезоне!» – написал Роналду в твиттере.

Матч с «Уотфордом» состоится завтра и начнется в 18:00 по московскому времени.

