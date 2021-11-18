Черевченко возобновил работу в «Химках». Тренера уволили меньше месяца назад

Тренер Игорь Черевченко возобновил работу в «Химках» после увольнения, сообщил хавбек команды Илья Кухарчук.
«Да, ситуация действительно очень редкая, но в нашем мире возможно все!
Сегодня перед тренировкой нам официально представили старого нового тренера. Все на позитиве, готовимся к ЦСКА!» – сказал Кухарчук.
Подмосковный клуб уволил 47-летнего специалиста 25 октября.
«Химки» занимают 15-е место в таблице РПЛ с 12 очками.
Если вас уволили, а спустя месяц возвращают на работу, мы знаем ваше имя. Игорь Черевченко!