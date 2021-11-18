Черевченко возобновил работу в «Химках». Тренера уволили меньше месяца назад

Тренер Игорь Черевченко возобновил работу в «Химках» после увольнения, сообщил хавбек команды .

«Да, ситуация действительно очень редкая, но в нашем мире возможно все!

Сегодня перед тренировкой нам официально представили старого нового тренера. Все на позитиве, готовимся к ЦСКА!» – сказал Кухарчук.

Подмосковный клуб уволил 47-летнего специалиста 25 октября.

занимают 15-е место в таблице с 12 очками.

Если вас уволили, а спустя месяц возвращают на работу, мы знаем ваше имя. Игорь Черевченко!