Карим Бензема: «Надеюсь получить «Золотой мяч». Я счастлив бороться за приз»

Нападающий и сборной Франции Карим Бензема вновь ответил на вопрос о предстоящей церемонии вручения «Золотого мяча».

«Посмотрим, что произойдет... Но я надеюсь получить его.

Я счастлив бороться за приз, выходить на поле и забивать. Я очень счастлив. Надеюсь, все так и продолжится.

В любом случае, чемпионат мира должен быть одной из наших целей, учитывая, какой у нас состав. Мы должны хорошо готовиться, чтобы добиться своих целей, и чемпионат мира – одна из них, конечно», – сказал Бензема.

В этом сезоне 33-летний нападающий провел 15 матчей за «Реал» во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 8 голевых передач. Его статистика – здесь.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 29 ноября в Париже.