Руководитель некоммерческих детских футбольных центров

Фонд «Синет Спарк», некоммерческая организация из Якутии, ищет руководителя проекта детских футбольных центров. В течение 7-10 лет «Синет Спарк» запустит нескольких сотен детских футбольных секций в малых городах и поселках на территории всей России. В местах, где нет базы для занятий, будут построены площадки для бесплатных занятий детей.

Цель – создать условия для тренировок и систему обучения будущих футболистов там, где этих возможностей сейчас нет.

Обязанности

Разработать план стратегического развития проекта;

Контролировать работу проекта;

Обучать команду проекта, наставничество;

Вести техническую и отчетную документацию.

Требования

Любовь к футболу;

Умение работать с детьми;

Опыт в реализации проектов – не менее 3 лет;

Способность работать в условиях стресса, неопределенности, многозадачности;

Английский на уровне upper-intermediate и выше;

Лидерские способности, коммуникабельность;

Стремление развиваться и энергичность;

Высшее образование;

Опыт работы в спортивных секциях – плюс.

Условия

Заработная плата от 100 тысяч рублей, оформление по ТК РФ, соцпакет, ДМС;

Работа в удаленном режиме;

Неограниченные возможности профессионального и карьерного роста;

Команда профессионалов и просто хороших людей.

Подробнее об условиях можно прочитать здесь.

Присылайте резюме на почту job@sinet.team с пометкой «Руководитель проекта детских футбольных центров». Если резюме нас заинтересует, мы сами свяжемся с вами. Если ответа нет в течение 10 дней, это означает, что резюме не соответствует вакансии.