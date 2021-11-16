Руководитель некоммерческих детских футбольных центров

Теги Футбол

Фонд «Синет Спарк», некоммерческая организация из Якутии, ищет руководителя проекта детских футбольных центров. В течение 7-10 лет «Синет Спарк» запустит нескольких сотен детских футбольных секций в малых городах и поселках на территории всей России. В местах, где нет базы для занятий, будут построены площадки для бесплатных занятий детей.

Цель – создать условия для тренировок и систему обучения будущих футболистов там, где этих возможностей сейчас нет. 

Обязанности

  • Разработать план стратегического развития проекта;
  • Контролировать работу проекта;
  • Обучать команду проекта, наставничество;
  • Вести техническую и отчетную документацию.

Требования

  • Любовь к футболу;
  • Умение работать с детьми;
  • Опыт в реализации проектов – не менее 3 лет;
  • Способность работать в условиях стресса, неопределенности, многозадачности;
  • Английский на уровне upper-intermediate и выше;
  • Лидерские способности, коммуникабельность;
  • Стремление развиваться и энергичность;
  • Высшее образование;
  • Опыт работы в спортивных секциях – плюс.

Условия

  • Заработная плата от 100 тысяч рублей, оформление по ТК РФ, соцпакет, ДМС;
  • Работа в удаленном режиме;
  • Неограниченные возможности профессионального и карьерного роста;
  • Команда профессионалов и просто хороших людей.

Подробнее об условиях можно прочитать здесь.

Присылайте резюме на почту job@sinet.team с пометкой «Руководитель проекта детских футбольных центров». Если резюме нас заинтересует, мы сами свяжемся с вами. Если ответа нет в течение 10 дней, это означает, что резюме не соответствует вакансии.

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