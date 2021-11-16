Руководитель некоммерческих детских футбольных центров

Фонд «Синет Спарк», некоммерческая организация из Якутии, ищет руководителя проекта детских футбольных центров. В течение 7-10 лет «Синет Спарк» запустит нескольких сотен детских футбольных секций в малых городах и поселках на территории всей России. В местах, где нет базы для занятий, будут построены площадки для бесплатных занятий детей.
Цель – создать условия для тренировок и систему обучения будущих футболистов там, где этих возможностей сейчас нет.
Обязанности
- Разработать план стратегического развития проекта;
- Контролировать работу проекта;
- Обучать команду проекта, наставничество;
- Вести техническую и отчетную документацию.
Требования
- Любовь к футболу;
- Умение работать с детьми;
- Опыт в реализации проектов – не менее 3 лет;
- Способность работать в условиях стресса, неопределенности, многозадачности;
- Английский на уровне upper-intermediate и выше;
- Лидерские способности, коммуникабельность;
- Стремление развиваться и энергичность;
- Высшее образование;
- Опыт работы в спортивных секциях – плюс.
Условия
- Заработная плата от 100 тысяч рублей, оформление по ТК РФ, соцпакет, ДМС;
- Работа в удаленном режиме;
- Неограниченные возможности профессионального и карьерного роста;
- Команда профессионалов и просто хороших людей.
Подробнее об условиях можно прочитать здесь.
Присылайте резюме на почту job@sinet.team с пометкой «Руководитель проекта детских футбольных центров». Если резюме нас заинтересует, мы сами свяжемся с вами. Если ответа нет в течение 10 дней, это означает, что резюме не соответствует вакансии.
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