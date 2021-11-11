Коутиньо не намерен уходить из «Барселоны» в январе

Полузащитник Филиппе Коутиньо не намерен покидать «Барселону» в ближайшем будущем.

Каталонский клуб хотел продать или отпустить в аренду бразильца, однако летом не смог найти ему новую команду.

Бывший тренер сине-гранатовых Роналд Куман давал шансы 29-летнему хавбеку, но в этом сезоне полузащитник не смог закрепиться в стартовом составе «Барсы».

, который возглавил команду недавно, планирует пообщаться с Коутиньо, прежде чем принять решение о его будущем в «Барселоне».

Тем не менее сам футболист уходить в январе не хочет. Он твердо намерен доиграть сезон, а летом уже изучить все варианты.