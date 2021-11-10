Геннадий Орлов: «Зобнин – олицетворение безысходности российского футбола»

Журналист Геннадий Орлов раскритиковал игру полузащитника и сборной России Романа Зобнина.

«Без полузащитников нечего делать на футбольном поле, и это проблема сборной России.

Ну вот выпускают Зобнина. Он хоть что-нибудь может создать? Сколько уже играет за «Спартак». Он у нас вообще ходит в сборной как креатура, на которую всегда надеются. Но эффективности на поле с точки зрения созидающего игрока очень мало. Поэтому я не знаю, почему держатся за Зобнина.

Роман – олицетворение безысходности российского футбола. Он в «Спартаке» ведущий игрок, но команда-то не играет. Может, в этом причина – лидеры тянут «Спартак» на девятое место в турнирной таблице», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».