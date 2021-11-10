Дивеев о 0:1 с Хорватией: «Мы играли на победу, не удерживали ничью. Может, что-то не получалось»

Защитник сборной России Игорь Дивеев поделился впечатлениями после матча квалификации ЧМ-2022 против (0:1).

– Стало ли это поражение самым обидным в вашей игровой карьере?

– Нет, почему? Проиграли, будем готовиться дальше. Да, обидно проиграли, но мы сегодня не наиграли на победу точно.

– Какие эмоции испытываете сейчас?

– Никаких.

– Карпин сказал, что будете играть на победу. В какой момент поняли, что на победу играть не получится и нужно удерживать ничью?

– Не, мы играли на победу, мы не удерживали ничью. Может, у нас что-то не получалось, но мы играли на победу, – сказал Дивеев в эфире канала «Матч ТВ».

Россия – в стыках. Это два матча плей-офф, потенциальные соперники – Польша, Швейцария, Швеция