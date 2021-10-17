Доннарумма о ротации в «ПСЖ»: «Я всегда был основным вратарем. Ситуация меня беспокоит»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Кейлор Навас Джанлуиджи Доннарумма Футбол

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма высказался о конкуренции с Кейлором Навасом, вследствие которой итальянец временами остается на скамейке.

«На мои выступления это не влияет, но, разумеется, меня это беспокоит, потому что это нелегко. Как вы отметили, я всегда был основным голкипером, и иногда то, что я остаюсь в запасе, разочаровывает.

Но я спокоен. Уверен, выход из ситуации будет найден», – заявил итальянец в эфире TNT Sports.

В текущем сезоне Доннарумма провел 5 матчей в чемпионате Франции за 13 туров. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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