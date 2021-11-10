Далич о матче с Россией: «Хорватия – фаворит. Соперник будет играть настолько хорошо, насколько мы позволим»

Теги Сборная России по футболу Сборная Хорватии по футболу Валерий Карпин квалификация ЧМ-2022 Златко Далич Спорт-Экспресс Футбол

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от матча отбора ЧМ-2022 против России.

– Нет ли у вас опасения, что самоуверенность может сыграть злую шутку с вами? Некоторые бывшие игроки Хорватии сказали, что ваша команда должна легко победить.

– Мы хорошо знаем соперника и уважаем его, у них пять побед. Валерий Карпин работает хорошо. Самоуверенности нет, но мы знаем, что завтра будем фаворитами.

– При Карпине Россия мало пропускает, вы допускаете, что соперник будет играть на 0:0?

– По-моему, сборная России не будет играть на ничью. Думаю, соперник будет играть в атакующий футбол. Они будут играть настолько хорошо, насколько мы им позволим, – сказал Далич.

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