РФС о драке на фан-секторе на матче сборной: «Причиной послужила претензия активной части болельщиков»

РФС прокомментировал инцидент, произошедший на секторе болельщиков сборной России во время матча с (6:0).

В первом тайме на фан-секторе произошла драка. После этого многие зрители ушли.

«По нашим данным, уход части сектора активной поддержки не связан непосредственно с игрой сборной и не был заранее спланированной акцией.

Решение покинуть трибуны было принято из-за конфликта на секторе, произошедшего на 30-й минуте матча между отдельными болельщиками, который был быстро разрешен службой безопасности стадиона и стюардами.

Причиной конфликта послужила претензия активной части болельщиков к другой относительно поведения на секторе активной поддержки.

Сожалеем, что эта ситуация не позволила болельщикам досмотреть игру и увидеть пять отличных голов нашей сборной во втором тайме. Надеемся, что в будущем такие ситуации не повторятся», — сообщили в службе коммуникаций РФС.