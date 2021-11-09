РФС о драке на фан-секторе на матче сборной: «Причиной послужила претензия активной части болельщиков»

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РФС прокомментировал инцидент, произошедший на секторе болельщиков сборной России во время матча с Кипром (6:0).

В первом тайме на фан-секторе произошла драка. После этого многие зрители ушли.

«По нашим данным, уход части сектора активной поддержки не связан непосредственно с игрой сборной и не был заранее спланированной акцией.

Решение покинуть трибуны было принято из-за конфликта на секторе, произошедшего на 30-й минуте матча между отдельными болельщиками, который был быстро разрешен службой безопасности стадиона и стюардами.

Причиной конфликта послужила претензия активной части болельщиков к другой относительно поведения на секторе активной поддержки.

Сожалеем, что эта ситуация не позволила болельщикам досмотреть игру и увидеть пять отличных голов нашей сборной во втором тайме. Надеемся, что в будущем такие ситуации не повторятся», — сообщили в службе коммуникаций РФС.

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