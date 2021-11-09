Футболистка «Шахтера»: «Есть гендерная пристрастность относительно женского футбола, но мы докажем, что он не уступает в уровне мужскому»

Игрок женской команды Мария Денищич рассказала, как часто сталкивается с тем, что не все воспринимают девушек на футбольном поле серьезно.

«Это больной вопрос. Достаточно часто я это слышала, очень часто я это слышу даже сейчас. К сожалению, есть гендерная пристрастность относительно женского футбола. Но общими усилиями с «Шахтером» и другими клубами мы докажем, что женский футбол совсем не уступает в уровне мужскому.

Если взять в целом женский футбол на Украине, то не хватает инфраструктуры и финансового обеспечения со стороны спонсоров и инвесторов», – приводит слова Денищич украинская Tribuna.com со ссылкой на «Футбол NEWS».