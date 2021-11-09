Орлов о возвращении Кокорина в «Зенит»: «Забудьте про этого игрока. Он ленивый, как и все способные люди»

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, может ли принести пользу в случае возвращения форвард .

«Кокорина исключите вообще, он в футбол не играет. Какая польза?

Забудьте про этого футболиста. Он ленивый, как и все способные люди. Поэтому не надо о нем даже говорить», – сказал Орлов.

Кокорин в нынешнем сезоне из-за травмы принял участие всего в трех матчах «Фиорентины», суммарно проведя на поле 31 минуту.

За два сезона в «Фиорентине» Кокорин пока сыграл 150 минут. Мы разобрали почти каждую