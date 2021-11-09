Ивица Олич: «Единственная причина ухода из ЦСКА – ощущение, что мне не доверяют люди, с которыми я работал»

Помощник главного тренера сборной Хорватии Ивица Олич, ранее работавший главным тренером , рассказал о причине расторжения контракта с московским клубом.

– Хотите ли вы доказать россиянам, что летом они совершили ошибку, разорвав с вами контракт, когда вы были тренером ЦСКА 2 месяца?

– Честно говоря, я не особо думаю об этом. В случае с ЦСКА в конце сезона было несколько важных моментов, которые мне не понравились, и я решил по согласованию с клубом прекратить сотрудничество. Я не чувствовал поддержки, в которой нуждался и которую искал.

В конце сезона принял предложение стать тренером ЦСКА на семь матчей чемпионата и два кубковых матча и в новом сезоне планировал устроить [штаб] с моими людьми так, как мне хотелось бы. Однако [клуб] не был на одной волне со мной, мне постоянно навязывали что-то свое, и когда я понял, что все будет не так, как я хотел, я просто почувствовал, что лучше двигаться дальше.

Единственная и основная причина моего ухода – ощущение, что мне не доверяют те люди, с которыми я работал. Поскольку у меня был только один свой человек, тренер по физподготовке Игор Юкич, я не думал, что другие члены моего штаба пойдут за мной. И это одна из главных причин, по которой сотрудничество не продолжилось. У меня не было поддержки со стороны штаба, который мне навязали», – сказал Олич.