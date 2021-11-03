Зарплата Дембеле по новому контракту с «Барсой» будет зависеть от числа проведенных матчей

разработает особую формулу контракта для полузащитника .

Каталонский клуб пытается подготовить такое предложение, которое было бы приемлемым для «Барсы» в ее сложной финансовой ситуации, а также стало бы привлекательным для футболиста.

Вероятно, зарплата француза по новому соглашению будет зависеть от времени, проведенного на поле. «Барселона» хочет сократить фиксированную часть зарплаты Дембеле и заменить ее на бонусы, которые основаны на игровых минутах. Это идея директора «Барсы» .

Если все возможные бонусы будут активированы, Усман сможет получать даже больше, чем сейчас.

В этом сезоне француз еще ни разу не играл за «Барселону» в из-за травм. Его статистика – здесь.

Хави: «Дембеле может стать лучшим на своей позиции, если будет работать. Его новый контракт – приоритет»