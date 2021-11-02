Хави и Алемани недовольны медштабом «Барсы». 11 игроков выбыли из-за травм и других проблем

Теги Барселона Хави Ла Лига Матеу Алемани Футбол

Директор «Барселоны» Матеу Алемани пообщался с новым тренером Хави.

Они оба согласны с тем, что медицинский вопрос в клубе – проблема, которую необходимо решать немедленно. Алемани устал от неправильных диагнозов, плохого восстановления игроков и рецидивов. На данный момент у «Барсы» выбыли 11 игроков по разным причинам.

У семи игроков мышечные проблемы – у Педри, Дембеле, Роберто, Нико Гонсалеса, Пике, Эрика Гарсии и Фати. Нето заболел гриппом, у Агуэро проблемы с сердцем, Брэйтуэйт восстанавливается после операции на колене, а Деста беспокоят боли в пояснице.

Однако проблема не только в медицинском штабе. Источники, близкие к некоторым игрокам, говорят, что есть проблемы с физподготовкой.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные