Винисиус продлит контракт с «Реалом» до 2028 года. Зарплата – 5,5 млн евро в год без учета бонусов

Полузащитник Винисиус Жуниор в конце сезона продлит контракт с .

По данным ABC, срок нового соглашения будет рассчитан до 2028 года. Его нынешнее соглашение с мадридским клубом истекает в 2024 году.

Сейчас бразилец зарабатывает 3,5 млн евро в год. По новому контракту он будет получать минимум 5,5 млн евро. Эта сумма может существенно увеличиться за счет бонусов, которые со стороной футболиста подробно обсудят во время переговоров.

В новом соглашении Винисиуса с «Реалом» будут прописаны отступные в размере 1 миллиарда евро.

В 15 матчах за «Реал» в этом сезоне Винисиус забил 9 мячей и отдал 5 голевых пасов. Его статистика – здесь.