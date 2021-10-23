«Динамо» убивали, чтобы мы не стали чемпионами». Воронин о матче с «Крыльями» на залитом водой поле в 2011-м

Бывший футболист вспомнил матч в Самаре против (0:1) в 2011 году.

– Матч против «Крыльев Советов» на залитом водой поле. 2011 год. Это самый безумный матч в твоей карьере?

– Да. «Динамо» целенаправленно убивали, чтобы мы не набрали очки.

Была команда сверху, чтобы мы играли матч, который не должны были играть. Я как капитан сказал, что мы не выйдем на поле, но руководство мне сказало, что надо выходить. А я даже сейчас считаю, что это была наша большая ошибка.

Если бы мы не вышли, это был бы грандиозный скандал – не только в России, а везде. И тогда бы 100% у нас не сняли бы три очка.

Это была наша ошибка, может быть, моя в частности – как капитану мне нужно было настоять.

– А зачем убивали?

– Чтобы мы не стали чемпионами, не шли на первом месте.

В тех условиях играть было нельзя. Все в воде. Судья ходил, нашел где-то у углового участок, или там разгребли, он подкинул мяч, он вот на столько подпрыгнул (показывает ниже колена – прим. Sports.ru), и судья говорит: «Игра будет», – вспомнил Воронин.

Матч прошел 25 сентября 2011 года на стадионе «Металлург», главным судьей был .

Перед матчем 25-го тура чемпионата России московская команда занимала второе место в таблице и отставала от «Зенита» на 2 очка.

По итогам сезона-2011/12 «Динамо» заняло 4-е место, набрав 72 очка. Чемпионом стал – 88 баллов.