Левандовски – игрок недели в ЛЧ, у него хет-трик против «Бенфики». Он обошел Роналду и Дибалу

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УЕФА подвел итоги голосования за лучшего игрока 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Победил форвард «Баварии» Роберт Левандовски, сделавший хет-трик и отдавший голевую передачу в матче с «Бенфикой» (5:2).

На приз также претендовали форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, у которого дубль в игре с «Аталантой» (2:2), нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала - дубль и результативный пас в матче с «Зенитом» (4:2), а также хавбек «Спортинга» Педру Гонсалвеш, оформивший дубль в игре с «Бешиташем» (4:0).

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