Левандовски – игрок недели в ЛЧ, у него хет-трик против «Бенфики». Он обошел Роналду и Дибалу

УЕФА подвел итоги голосования за лучшего игрока 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Победил форвард «Баварии» , сделавший хет-трик и отдавший голевую передачу в матче с «Бенфикой» (5:2).

На приз также претендовали форвард «Манчестер Юнайтед» , у которого дубль в игре с «Аталантой» (2:2), нападающий «Ювентуса» - дубль и результативный пас в матче с «Зенитом» (4:2), а также хавбек «Спортинга» , оформивший дубль в игре с «Бешиташем» (4:0).