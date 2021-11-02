Линекер о Роналду: «Один из лучших завершителей атак в истории. Экстраординарный игрок»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер после дубля форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в матче 4-го тура Лиги чемпионов с «Аталантой» (2:2) назвал португальца одним из лучших в истории в своем амплуа.
«Он невероятный. Роналду снова сделал это. Один из лучших завершителей атак в истории футбола. Экстраординарный игрок», – написал Линекер.
«Один из? Попробуй-ка написать «лучший», – ответил британский журналист Пирс Морган.
«По количеству забитых голов он на одном уровне с Пеле, Гердом Мюллером, Ди Стефано и Месси.
Сложно сравнивать игроков из разных эпох. И изменения в правилах и условиях игры в значительной степени благоприятствуют современным футболистам», – написал Линекер.
Роналду третий раз спас «МЮ» за эту ЛЧ. Сейчас забил «Аталанте» на 90+1