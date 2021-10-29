Геннадий Орлов: «Болельщики «Спартака» говорят: «Да «Зенит» бразильцы тянут». А что вы их не взяли?»

Журналист Геннадий Орлов высказался о критике в адрес «Зенита» из-за большого количества бразильских футболистов в составе.

«Разговоры о том, что «Зенит» держится на бразильцах, надуманные. Ракицкий, Чистяков, Крицюк – что они делают для результата? Бразильцы не могут все делать. А Азмун? Дзюба сколько сделал для того, чтобы «Зенит» побеждал.

Да, бразильцы – хорошая добавка. Но не надо делить на своих и чужих. Весь футбол стал глобальным, каждая команда – сборная мира. Пример – «Шериф», где нет ни одного молдаванина. Они здорово играют, и весь мир им аплодирует.

Футбол – это индустрия, бизнес. Хорошо, что появились Мостовой, Круговой. Но если выходят люди, которые играют лучше них, то что же в этом плохого?

Все время сквозит в этих вопросах: «А наши? А почему он?» Есть такие болельщики: «Да я не буду болеть за «Зенит», там одни иностранцы. Бразильцы тянут». Это уже спартаковская линия. Это они говорят: «Да вас бразильцы тянут».

Да, у нас бразильцы, но они же пришли. А что вы их не взяли? Болельщики всегда будут прикидывать, спорить и все прочее. Надо показывать стабильно высокий результат, чем «Зенит» в чемпионате России четвертый сезон занимается», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».