Хабиб и Зеедорф основали футбольную школу в Дубае. Методика сочетает футбол и смешанные боевые искусства

Бывший футболист «Реала», и сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф сообщил о запуске совместного проекта с экс-чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Очень горд объявить о глобальном запуске Seedorf Khabib Performance Club! Я объединился с моим другом Хабибом Нурмагомедовым и нашим глобальным партнером DMCC, чтобы создать самую впечатляющую и уникальную футбольную школу.

Мы хотим дать молодежи во всем мире возможность развивать свои спортивные и социальные способности с помощью тренировочной методики, которая сочетает футбол и смешанные боевые искусства.

Дубай станет стартовой площадкой для этого замечательного проекта, но мы стремимся к глобальному расширению в течение следующих пяти лет.

Проект основан на нашем совместном желании вернуть что-то обществу и нашем стремлении делать спорт лучше. Огромная возможность. Начать что-то подобное – огромная честь для меня. Время действовать!» – написал Зеедорф.