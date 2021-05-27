Азар не планирует уходить из «Реала» зимой. Он хочет набрать форму и проявить себя

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Полузащитник Эден Азар не планирует уходить из «Реала» зимой.

Игрок не думает об уходе из мадридского клуба в зимнее трансферное окно. Эден знает, что должен запастись терпением и работать. Он недоволен малым количеством игрового времени, но осознает, что не показывает тот футбол, который от него ждали.

Marca опровергает информацию об интересе «Ньюкасла» к бельгийцу, появившуюся в английских медиа. «Ньюкасл» не контактировал с Азаром, а сам игрок не заинтересован в этом проекте. Его цель – играть за «Реал».

Азар надеется выйти в старте на матч Лиги чемпионов с «Шахтером» и проявить себя. Бельгиец хочет набрать форму и отплатить «сливочным» за доверие.

В этом сезоне 30-летний футболист выходил на поле в 9 матчах Ла Лиги и сделал 1 голевую передачу. Его статистика – здесь.

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