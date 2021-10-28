Вильмар Барриос: «Зенит» готов играть на равных с «Ювентусом», наш матч это показал»

Полузащитник высказался перед матчем с «Ювентусом» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

– Во вторник «Зениту» предстоит второй раз за две недели сыграть с «Ювентусом». С учетом того, как складывалась первая игра, есть предпосылки отобрать очки у лидера группы на его поле?

– «Юве» – очень уважаемый клуб с большой историей.

Думаю, в домашней игре мы заслуживали как минимум ничью. Игра была абсолютно равная, и более справедливым был бы счет 0:0. Тем обиднее пропускать такой гол в концовке, но ничего.

Главное, этот матч показал – мы готовы играть на равных с такой командой, как «Юве». Если в гостях покажем свою игру, сможем увезти из Турина очки.

Мы с уважением относимся к сопернику, но при этом рассчитываем на положительный результат. Считаю, в домашней игре мы показали – у нас есть для этого силы и способности, – сказал колумбиец.

Игра команд пройдет 2 ноября в Турине, начало – в 23:00 по московскому времени.

После трех туров «Зенит» занимает 3-е место в группе H, на 6 очков отставая от лидирующего .