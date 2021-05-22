Синиша Михайлович: «Футбол без контактов – как волейбол без сетки. 48 пенальти за 10 туров Серии А – хаос»

Главный тренер «Болоньи» недоволен большим количеством пенальти в Серии А.

28 октября пропустила два гола с пенальти в матче с «Наполи» (3:0). Команда идет на 13-м месте, набрав 12 очков.

«Мы не должны думать о произошедшем – я имею в виду судей. Потому что эти вещи вне сферы нашего контроля. Есть риск запутаться и искать оправдания.

Я не хочу оправданий, иначе ничего не выйдет. Мы должны спокойно выходить на поле и не разговаривать с судьями. Конечно, когда есть несправедливость, я первым завожусь. Нам всем нужно проверить свою совесть, а не искать оправдания. То же должны сделать и судьи.

Во всем хаос – 48 пенальти за 10 туров. У нас больше всего удалений и пенальти, мы лидируем по количеству желтых карточек. Не думаю, что мы так уж плохи.

Теперь мы играем без контактов – это как волейбол без сетки», – сказал Михайлович.