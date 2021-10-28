Павлюченко о рекорде Дзюбы: «Его поливают грязью, а он затыкает рты делом – голами. Сегодня он лучший форвард России»

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко высказался по поводу рекорда нападающего по голам в чемпионате России.

« долгие годы был лучшим бомбардиром чемпионата России, и только Артем смог опередить его. Это говорит о многом. Я искренне рад за Артема, поздравляю его.

После домашнего чемпионата мира его многие поливают грязью, говорят, какой он человек и футболист, а Дзюба выходит на поле и всем доказывает, затыкает рты своим делом – голами.

Пусть не останавливается и продолжает забивать. У нас есть перспективная молодежь, которая захочет обогнать Дзюбу. Так что пока у Артема есть силы, пусть отрывается от остальных.

Когда у меня спрашивают, кто лучший нападающий в России, я говорю: тот, кто забил больше всех мячей. Несмотря на то, нравится он кому-то или нет. Дзюба забивает, делает свое дело. И для меня он сегодня лучший нападающий страны. Вот и все», – сказал Павлюченко.